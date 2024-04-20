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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

# Türkiye

20 Nis 2024 - 14:50 AA Ankara- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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