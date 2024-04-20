660 kişilik TYP personeli alımı için takvim belli oldu

Kahramanmaraş Valiliği bünyesinde; Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Elbistan ve Ekinözü ilçelerini de kapsayan 660 kişilik personel alım takvimi belli oldu.

6 Şubat 2023’teki asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinde istihdamın artması amacıyla Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde binlerce kişi alınmıştı. Elbistan’da da çok sayıda personel, çevre temizliği ve konteyner kentlerdeki çeşitli işler için istihdam edilmişti.

Kahramanmaraş Valiliği, TYP çerçevesinde il genelinde 660 kişinin daha istihdam edileceği yeni bir çalışma başlattı.

Elbistan ve Ekinözü ilçelerini de kapsayan çalışma çerçevesinde başvurular 24 Nisan’a kadar İŞKUR’un internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. 660 kişi, 6 Mayıs’ta işbaşı yapacak ve 31 Ocak 2025’e kadar 9 ay süreyle çalışacak. Katılımcılar ise, liste yönetimiyle belirlenecek.

Söz konusu 660 kişilik kadrodan Elbistan’a kaç personel ayrılacağı ise idarenin takdiriyle belli olacak.