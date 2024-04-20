Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın altın sponsoru oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası’nın düzenlediği ve bu yıl 76’ncısı gerçekleşen Jeoloji Kurultayı’na altın sponsor olarak katıldı.

Ankara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi’nde (MTA) düzenlenen kurultayın açılış törenine; Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş’in yanı sıra TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Haşim Ağrılı, AFAD Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve çok sayıda davetli katıldı.

Ana Tema: Afet Dirençli Kentler

Bu yılki ana teması “Afet Dirençli Kentler” olarak belirlenen kurultayda ulusal ve uluslararası pek çok firmanın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de yer aldı. Kurultaya olan desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesi adına Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel’e plaket verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Jeoloji Kurultayı’na bu yıl da sponsor olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyleyen Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl 76’ncısı düzenlenen Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yerimizi aldık. Afet Dirençli Kentler temalı Jeoloji Kurultayı’nda bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapmış, tüm önlemlerimizi almış afetlere karşı hazır halde dirençli şehirler oluşturma anlamında da çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız ve Türkiye Jeoloji Mühendisleri odası ile ortak çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz”

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, Afet Dirençli Kentsel Altyapı Sistemleri oturumunun moderatörlüğünü üstlenirken, kurultayda kurulan stantta VR gözlükle deprem simülasyonu oynatıldı.