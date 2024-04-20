20 Nis 2024 - 13:00- Politika G:

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi mask
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

# Türkiye

20 Nis 2024 - 13:00 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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