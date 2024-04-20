Uyuşturucu sevkiyatına ağır darbe: 5 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sevkiyatına büyük darbe vurulurken 5 şüpheli de tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalar sonucu çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili A.K, M.A, İ.K, A.Ç, U.B. ve M.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. U.B. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün, uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarının azim ve kararlılıkla süreceği vurgulandı.