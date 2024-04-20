20 Nis 2024 - 11:12- Politika G:

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

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Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek mask
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İstiklal Madalyası Kanunu kapsamında, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstiklal Madalyası almaya hak kazanan gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Doğum Yeri - Rütbesi - Adı ve SoyadıBirliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi ÖzetiMadalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı
Pasof (Eleşkirt)- Mehmet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe34. Piyade Alayı, 1. TaburOğlu Hayri Gökçe
Sarayönü-Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hızır Mirzaİzmir Jandarma AlayıKızı Hatice Karçaaltnıncaba
Sivas (Kangal)-Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur62. Piyade Alayı 2. Tabur, 3. BölükTorunu Halit Cesur

Çankırı-Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet

Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 1922 tarihinde vefatTorunu Ertan Yurdakul

# Türkiye

20 Nis 2024 - 11:12 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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