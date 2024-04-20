- Çevre

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

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Kahramanmaraş’ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası oluyor. Bölge esnafı kazaların sürücü hataları ya da yoldan kaynaklandığını ifade ediyor.

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor
Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor
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Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu güzergahında bulunan bölge hemen hemen her gün trafik kazaları ile gündeme geliyor. Sürücülerin trafikte süratle ilerlerken böyleye geldiği anda virajın da etkisiyle kazaya karıştıklarını söyleyen esnaf, yol ve sürücü kaynaklı kazaların arttığını, yola önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

Kahramanmaraş’taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

Esnaf Emre Çakır, Düzensiz park ve yolun biraz dar olmasından dolayı insanlar sıkıntı çekiyor ve kazaya karışıyor” dedi.

Esnaf Ümit Çam, “Bu bölgede trafik kontrolünün çok olması lazım” diye konuştu.

Esnaf Halil Nane ise “İki gün önce yine kaza oldu. İki günde bir kaza oluyor. Sürekli kaza oluyor burada” dedi.

20 Nis 2024 - 10:58 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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