Alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 16 AUD 263 plakalı Mercedes marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Aracından dumanlar çıktığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Ekipler kısa sürede otomobili saran alevleri söndürdü. Yangın sonucu araç küle dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.