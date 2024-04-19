Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 11.02'de, yerin 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Seferihisar ilçesine uzaklığı 27,65 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir Valisi Elban, deprem sonrası olumsuzluk bildirilmediğini belirtti

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana geldiğini aktardı.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Elban, "Deprem dolayısıyla Valiliğimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Elban, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz: "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı"

Bilim Akademisi Üyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, AA muhabirine, Seferihisar açıklarında yaşanan depremin, 2020'deki depremle aynı fay üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Depremin başka bir depremi tetikleme ihtimalinin olmadığını kaydeden Tüysüz, "Bu deprem 2020'de yaşadığımız Sisam depreminin artçısı. Aynı fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bu fayda en büyük deprem 2020'de İzmir depreminde oldu. Ancak çevrede bir sürü fay var. Başka faylarda başka nedenlerle depremler olabilir. Bu fayda, 2020'de yaşanan 6,6 büyüklüğünden daha büyük bir deprem beklentimiz yok." diye konuştu.