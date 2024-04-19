Elbistan’ın tek kadın muhtarı mazbatasını aldı

Elbistan’ın 93 mahallesi arasındaki tek kadın muhtar olan Fatma Alagöz, mazbatasını alarak görevine başladı.

5 yıllık görev süresi boyunca hem gönüllerde hem de mahallesinde iz bırakmayı amaçladığını belirten Alagöz, “Tapkıran Mahallesi’nin geleceği için bayrağı devralmanın sevincini yaşıyorum” dedi.

Elbistan’a bağlı Tapkıran Mahallesi’nin muhtarlık yarışı, büyük çekişmeye sahne oldu. 172 seçmenin bulunduğu mahallede 130 oy kullanıldı. Bu oylardan 62’si muhtar adayı Fatma Alagöz’e 62’si de diğer adaya çıktı. 6 oy da geçersiz sayıldı. Her iki adayın da eşit oy alması nedeniyle kura çekilmesi kararlaştırıldı. Çekilen kurada yüzü gülen taraf Fatma Alagöz oldu. Ancak, diğer muhtar adayı seçim sonuçlarına itiraz etti. İtiraz, Kahramanmaraş İl Seçim Kurulu’nca değerlendirildi. Oylar yeniden sayıldı ve geçersiz olarak kaydedilen 1 oy daha Alagöz’ün hanesine yazıldı. 1 oy farkla tekrar seçim zaferini ilan eden Alagöz, Yüksek Seçim Kurulu’nun onayının ardından yakınlarıyla birlikte Elbistan Adliyesi’ne giderek İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. 19 gün arayla 2 seçim kazanan Fatma Alagöz, 93 mahallesi bulunan Elbistan’ın tek kadın muhtarı ünvanını elde etti.

Görevine başlayan Alagöz, yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Tapkıran için en güzelini yapmak istediğini vurgulayarak, “2 aday olarak seçime girdik. Oylar eşit çıkınca da ortak karar alarak kura çektik. Kurada kazanan ben oldum ama rakibimin itirazı sonucunda oylar tekrar sayıldı. Geçersiz olarak kaydedilen 1 oyun haneme yazılmasıyla seçimi ikinci kez kazanmış oldum. Bu gün de mazbatamı aldım” dedi.

Adaylık sürecinde "yapamazsın" diyenlere aldırmadan yoluna devam ettiğini vurgulayan Tapkıran Mahallesi Muhtarı Fatma Alagöz, “Olumlu tepkilerin yanında olumsuz söylemlerle de karşılaştım. Ama olumsuz tepkiler beni hiçbir zaman yıldırmadı. İnanarak çıktığım bu yolda, mahallem ve insanlarımız için belirlediğim hedefleri gerçekleştirmek için dur durak bilmeden çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Alagöz, “Bundan sonraki süreçte hep beraber, omuza omuza olacağız. Oy versin ya da vermesin herkesi eşit ve adil bir hizmetle buluşturmayı en önemli şiar kabul edeceğim. Mahallemizde ayrılığa, küskünlüğe izin vermeden, Tapkıran’ın güzel geleceği için el birliğiyle çalışacağım” şeklinde konuştu.

Elbistan’ın tek kadın muhtarı olmasının da bir ayrıcalık olduğunu anlatan Tapkıran Mahallesi Muhtarı Fatma Alagöz, “Bu görevi, sadece erkeklerin değil, aynı zamanda kadınların da yapabileceğini 5 yıllık görev süremde ispatlamak istiyorum. Bu anlamda da 93 mahalle arasında tek kadın muhtar olmak ayrı bir duygu benim için. Bu süreçte bana destek veren ya da vermeyen tüm mahalle sakinlerime, beni bu yolda cesaretlendiren ve yalnız bırakmayanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.