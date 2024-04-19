Kuralları hiçe sayan 1587 sürücüye 4 milyon 627 bin lira ceza

Kahramanmaraş genelinde, bayram tatili de dahil olmak üzere 2 haftada yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 1587 kişiye toplam 4 milyon 627 bin lira ceza kesilirken 263 araç da trafikten men edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimlerin, Nisan ayının ilk 2 haftasında yaptığı çalışmaların istatistikleri belli oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan 141 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 20’si tutuklandı. Ayrıca, aranan 353 şahıs da yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kaçak tütün ve sigaranın yanı sıra 12 av tüfeği ve 8 de tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Trafik jandarması timleri, il genelinde kurallara uymayan sürücülere göz açtırmadı. 15 günlük sürede 44 bin 340 araç kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunan 1231 araç sürücüsüne 3 milyon 855 bin lira idari para cezası kesildi. 11 şahsın sürücü belgesine el konulurken 263 araç da trafikten men edildi.

Bayram tatili süresince de devam eden kontrollerde hız sınırlarını ihlal eden 288 sürücüye 677 bin lira idari para cezası kesildi.

Dron ile trafik denetimlerinde ise 68 araca 95 bin lira para cezası kesildi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce; Kahramanmaraş genelinde suça karıştığı tespit edilen 14 Suriye uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığının, güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlıkla devam edileceği vurgulandı.