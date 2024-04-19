Bursluluk sınavında 4 bin 580 öğrenci ter dökecek

Elbistan’da, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 4 bin 580 öğrencinin katılımıyla 14 okulda gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrenciler ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30’da sınava katılacakları binada hazır bulunacak. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracak. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Öğrenciler, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecek.

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Öğrencilere, dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Elbistan’da 4 bin 580 öğrenci sınava katılacak. Sınav, ilçe merkezindeki 14 okulda düzenlenecek.