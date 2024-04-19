Açık öğretim lisesi kayıt yenileme takvimi açıklandı

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi’nde (HEM) verilen 2022-2023 eğitim öğretim yılı açık öğretim lisesi 3. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı.

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi ( HEM) Müdürü Bayram Alış, açık öğretim lisesi 3.dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Alış, 3.dönem kayıt yenileme işlemlerinin 19 Nisan itibariyle başladığının bilgisini vererek, “Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemleri için 13 Mayıs 2024 günü mesai bitimine kadar başvurular alınacaktır. Açık öğretim lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz, kayıt ücretlerini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası’nın ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracaktır. Açık öğretim lisesindeki öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik durumda olan tüm öğrenciler kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Ücret muafiyeti kapsamında olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri için Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) ya da müdürlüğümüz ile iletişime geçerek; kayıt yenileme taleplerini iletmeleri, sistem üzerinde güncellenmesi gereken raporlarını sunmaları, Engelli Sınav Hizmetleri bilgilerini kontrol ederek kayıt yenileme işlemlerinin tamamlandığını teyit etmeleri gerekmektedir” bilgilerini aktardı.