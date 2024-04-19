Turizm hedefleri masaya yatırıldı

Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıya Vali Ünlüler'in yanı sıra KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, DOĞAKA İl Koordinatörü Yusuf Köleli, KMTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ile turizm sektör temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş’ın turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak ortak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, gelecekteki hedefler ve stratejiler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan Vali Ünlüer, Kahramanmaraş’ın sadece sanayi şehri değil aynı zamanda önemli de bir turizm şehri olduğunun gösterilmesini istediklerini söyledi.

Bu amaçla master planının gerekliliğine işaret eden Vali Ünlüer, “Bunun için konumu ve coğrafi şartları itibariyle de bakıldığında turizm alanında çok önemli bir potansiyele sahip bir iliz. İyi bir master planı ile yola çıkarsak yıllar içerisinde bu hedeflere iyi bir şekilde ulaştığımızı görürüz. Şehrimize böylece yeni bir alternatif alan sağlamış oluruz. Tek yönlü şehirlerin gelişmesi pek mümkün değil. Onun sadece sanayi alanında değil turizm ve diğer alanları da ön plana çıkarmalıyız. Bu zamana kadar bu konuda güzel çalışmalar yapılmış fakat paydaşlarımızla birlikte planlı bir şekilde bu çalışmaları artıracağız” dedi.