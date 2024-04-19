Yöresel yemek yarışmasında hünerlerini sergilediler

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin düzenlediği yöresel yemek yarışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi.

Üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kadınlar Arası Kahramanmaraş Yöresel Yemek yarışması düzenlendi. Finale kalan üç yarışmacı aşure (şirinli çorba), sumak ekşili dolma ve köz kömbesi yemeklerinde hünerlerini sergileyerek birincilik için yarıştı.

Finalistlerin bin bir emekle yaptıkları yemekler, Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Cihan Canbolat ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Burcu Atalay’dan oluşan jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, hazırlanan yemekleri tadarak oyladı.

Rektör Yardımcısı Erşahan, finalde yarışmaya hak kazanan yarışmacıları tebrik ederek, ödüllerini takdim etti.