Yavaş’tan açık destek: “Erkan Başkanım ile Elbistan’ı ayağa kaldıracağız”

Elbistan’a olan desteğini her zaman dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Depremin merkez üssü Elbistan’a pozitif ayrımcılık yaparak Erkan Başkanım ile Elbistan’ı ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra Elbistan Belediye Başkanı seçilen Erkan Gürbüz, depremin izlerini silmek ve kentin sorunlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için büyük mesai harcıyor.

Elbistan’ın yeniden ayağa kalkması için Ankara’da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Erkan Gürbüz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette değerlendirme yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugün Elbistan Belediye Başkanımız Sayın Erkan Gürbüz’ü başkanlık makamında ağırladık. Kendisine bu anlamlı ziyaret için çok teşekkür ederim. Elbistan bizim için çok önemli. Asrın felaketi olan belki de dünyanın en büyük karasal depreminin merkez üssü Elbistan. Depremden sonra Elbistan’ı ziyaret ettim. Acılara şahit oldum. Buradan Elbistan halkına, değerli kardeşlerime tekrar çok büyük geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi.

Elbistan’a pozitif ayrımcılık yapacaklarını dile getiren Başkan Yavaş, “Elbistan’ı Erkan Başkanım ile birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Buradan bunun sözünü veriyorum. Çünkü Elbistan depremin merkez üssü olması hasebiyle pozitif ayrımcılığı hak ediyor. Erkan başkanımdan Elbistan’ın tüm sorunlarını dinleyerek not aldık. Öncelikli yapılması gerekenleri sıraya aldık. Tüm Elbistanlı kardeşlerim müsterih olsun, sizlerin acısını da birlikte yaşadık, inşallah en güzel günlerinizi de birlikte yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; Başkan Yavaş’a teşekkür ederek, “Bizleri o kadar güzel karşıladı ve güler yüzle ağırladık ki kendimizi evimizde hissettik. 6 Şubat depreminde en çok etkilenen ilçelerden biri maalesef Elbistan oldu. Yapı stokumuzun yaklaşık yüzde 50 sini kaybettik. Altyapımız, yollarımız, kaldırımlarımız çok zarar gördü. Tabi bu kadar büyük bir felaketin altından Elbistan Belediyesi olarak tek başımıza kalkmamız mümkün değildi. Devletimiz de gereğini fazlasıyla yaptı. Deprem sonrası sağ olsun Mansur Başkanım Elbistan’ı ziyaret etti ve her türlü imkanları Elbistan için seferber etti. Bugünde kendisini ziyaret ederek Elbistan hakkında bilgiler verdik. Sorunlarımızı tek tek anlattık. Mansur başkanım her türlü imkanları Elbistan için seferber edeceğini söyledi. Elbistanlı kardeşlerimden tek ricam bize güvensinler. Bu güveni 31 Mart’ta verdiler, güvenmeye devam etsinler. En güzel Elbistan’ı hep birlikte inşa edeceğiz inşallah” değerlendirmesinde bulundu.