19 Nis 2024 - 15:01- Çevre G:

Kılavuzlu Millet Bahçesi bakıma alındı

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından barınma ve lojistik merkezi olarak kullanılan Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yenileme çalışmalarına başladı.

Kılavuzlu Millet Bahçesi bakıma alındı mask
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de bölgenin en büyük rekreasyon alanlarından Kılavuzlu Millet Bahçesi oldu.

Kılavuzlu Millet Bahçesi bakıma alındı
Kılavuzlu Millet Bahçesi bakıma alındı

6 Şubat depremlerinin ardından alanda kurulan çadırlarda yüzlerce depremzedeye ev sahipliği yapan ve lojistik merkezi olarak kullanılan millet bahçesinin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor. Ekipler alanda çim biçimi, ağaç budama, temizlik, sulama sistemlerinin tamiratı, tahribata uğrayan oyun grupları ve spor alanlarının onarımını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla 300 dönümlük Kılavuzlu Millet Bahçesi’nin yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

19 Nis 2024 - 15:01 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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