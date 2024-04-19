Büyükşehir Belediyesi 45 geçici işçi alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden AKBEL A.Ş’de 6 ay süreyle geçici işçi olarak çalıştırılmak üzere 45 personel alınacak.

Büyükşehir belediyesinin internet sitesinden yayımlanan duyuruda 45 personelin 42’si beden işçisi, 2’si aşçı ve 1 de güvenlik görevlisinden oluşacağı bilgisi verildi.

Adayların, görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmesi istenen ilanda, vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık gibi sorunlarının olmaması, daha önce tercihen kamuda benzer hizmetlerde görev yapmış olması, Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olması şartları aranacak.

Beden işçisi için 45 yaş şartı aranırken, aşçı kadrosuna başvuranlarda da aynı yaş ve kalfalık, MYK ya da aşçılık belgesine sahip olmaları isteniyor. Güvenlik görevlisinin ise önlisans mezunu ve 35 yaşını geçmemiş olması gerekiyor.

Şartları taşıyan adayların 21 Nisan 2024’e kadar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekiyor.