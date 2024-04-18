- Çevre

Tokat’ta 20 saatte 46 sarsıntı

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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde son 20 saat içerisinde en büyüğü 5.6 büyüklükte 46 sarsıntı meydana geldi.

Tokat’ta 20 saatte 46 sarsıntı mask
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Tokat’ın Sulusaray ilçesi dün gece saat 01.06’da meydana gelen 4.7 büyüklükteki depremin ardından 46 kez sallandı. Tokat’ta 20 saat içerisinde meydana gelen en büyük deprem ise 18.11’de gerçekleşen 5.6 büyüklükteki deprem oldu. Yaşanan 46 sarsıntının 5’i 4 büyüklüğün üzerinde gerçekleşti.

18 Nis 2024 - 23:37 İHA Tokat- Çevre

Mahreç  İha

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