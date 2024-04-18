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Başkan Erkan Gürbüz: "Halkımızın lehine olan her karara destek vereceğiz"

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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Kahramanmaraş lehine aldığı her karara destek vereceklerini söyledi. Bü...

Başkan Erkan Gürbüz: "Halkımızın lehine olan her karara destek vereceğiz" mask
Başkan Erkan Gürbüz: "Halkımızın lehine olan her karara destek vereceğiz"
Başkan Erkan Gürbüz: "Halkımızın lehine olan her karara destek vereceğiz"
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Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin, Kahramanmaraş lehine aldığı her karara destek vereceklerini söyledi.

Büyükşehir Meclisi'ndeki muhalefet görevini layıkıyla yerine getireceklerinin altını çizen Başkan Erkan Gürbüz, "Belediye Meclisimizin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Alınan kararların şehrimize hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşlarımızın büyükşehir belediye meclisinde bize yüklediği muhalefet görevini layıkıyla yerine getirmek için CHP'li meclis üyelerimizle birlikte çok çalışacağız" dedi. 

Kahramanmaraş'ın aleyhine olan kararların da karşısında duracaklarına vurgu yapan Gürbüz, "Kahramanmaraş'ımızın lehine olan her konuda destek olurken, aleyhine olan durumlarda ise mecliste yalnız kalsak dahi daima hakkını savunacağız" ifadelerini kullandı. 

# Kahramanmaraş, destek, Elbistan, CHP, Erkan Gürbüz

18 Nis 2024 - 20:13 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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