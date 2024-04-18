AFAD: "Yozgat’ta 2 katlı ev yıkıldı, Sulusaray’da 5 ahır hasarlı ihbarları alındı”

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.