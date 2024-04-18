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AFAD: "Yozgat’ta 2 katlı ev yıkıldı, Sulusaray’da 5 ahır hasarlı ihbarları alındı”

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden an itibarıyla Yozgat’ta 2 katlı bir ev ile Tokat’ın Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alındığını, ekiplerin saha tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD: "Yozgat’ta 2 katlı ev yıkıldı, Sulusaray’da 5 ahır hasarlı ihbarları alındı” mask
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AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde saat 18.11’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerimizde yoğun bir şekilde hissedilmiştir. An itibarıyla; Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.

18 Nis 2024 - 19:28 İHA Ankara- Güncel

Mahreç  İha

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