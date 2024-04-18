Depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023’de yaşanan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Ebrar Sitesi’nde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı.

Depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler ile Kahramanmaraş Barosuna kayıtlı bazı avukatlar, pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

Aileler adına açıklama yapan Fatma Irmak, gazetecilere, Ebrar Sitesi'ne ilişkin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti.

Yaşanan felakette 22 bloklu Ebrar Sitesi'nin 18 bloğunun yıkıldığını ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Irmak, "Evim dediğimiz, yuvamız olarak adlandırdığımız Ebrar Sitesi'nde en değerlilerimizi yapılan usulsüzlüklere kurban verdik. Aradan geçen 437 günde, sadece sorumlu müteahhitlerin belirlenmesine ilişkin davalar görülmektedir. Geçen bu zaman, aileleri derinden üzmekte ve var olan acımızı arttırmaktadır." dedi.

Konuyla ilgili tüm ilgililerin yargı önünde hesap vermesini istediklerini anlatan Irmak, şöyle konuştu:

"Tüm sorumluların yargılanmalarını istiyoruz. Yargı sürecindeki eksiklik ve yavaşlığın giderilerek davalarımız görülmesine rağmen paylaşılmayan statik proje, mimari proje ve tadilat projelerinin avukatlarımızla paylaşılmasını istiyoruz. Uygun olmayan zemini imara açan, zemine uygun bina yapmayan, denetleyen ve tüm bu olmazlara rağmen ruhsat veren, imzası bulunan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Adil ve etkin bir yargı süreci talep ediyoruz. Ebrar Sitesi aileleri olarak hayallerini, umutlarını ve gelecekleri çalınan her canın hesabı verilene kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Grup açıklamanın ardından dağıldı.