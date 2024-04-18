Öztunç, Elbistan çiftçisinin sulama suyu sorununu TBMM’ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan’daki binlerce üreticinin sulamayla ilgili yaşadığı yüksek fiyat sorununu TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç, önceki adı Kalealtı Sulama Birliği olan ve Göksun Sulama Birliği bünyesinde faaliyet gösteren birlikten üreticilere verilen suya devlet desteğinin sürmesini isterken, iki ilçe arasındaki fiyat farkının da sebebini sordu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Depremden dolayısıyla geçen yıl tarımsal alanda kullanılan sulama suyuna yüzde 50 oranında devlet desteği verilmekteyken bu yıl bu desteğin yapılmayacağı söylenmektedir. Ayrıca pompaj sulama cetveline baktığımızda ilçeler arasında sulama fiyat farkı çok fazla olduğu görülmektedir. Göksun’da pompaj sulama fiyatı ile Elbistan’daki pompaj sulama fiyatı arasında neredeyse iki katı oranında fark görülmektedir. Çiftçilerimizden sulama ücretinin yüzde kırkı beyanname verirken peşin olarak, kalan miktar ise iki taksitle alınmaktadır. Bu peşinat ve taksitlerin hasattan önce çiftçilerden talep edilmesi çiftçilerimizi zora sokmaktadır. Çiftçinin sulama ücretlerinin geçen yıl olduğu gibi desteklenerek üretimin önünün kesilmemesi yerinde bir karar olacaktır” ifadelerini kullandı.

Öztunç, su sorulara cevap aradı:

Depremden dolayısıyla geçen yıl tarımsal alanda kullanılan sulama suyuna yüzde 50 oranında verilen destek 2024 yılı için de geçerli olacak mıdır? Yüzde 50 oranındaki devlet desteğinin bu yıl verilmeyeceği söylenmektedir, verilmeyecekse hangi nedenlerden dolayı verilmeyecektir?

Göksun’da pompaj sulama fiyatı ile Elbistan’daki pompaj sulama fiyatı arasında uçurum olduğu sulama ücreti cetvelinde görülmektedir. Bu fiyat farklılığının sebebi nedir? Bu oranlar neye göre belirlenmiştir?

Beyanname verme esasında cazibe sulama ücretinin yüzde kırkı beyanname verirken peşin istenmektedir. Ekim masraflarından dolayı çiftçilerimizin çok fazla giderleri olduğundan bunu ödeyecek güçleri olmamakta, ayrıca kalan miktarın taksitlerini ise mahsul hasat edilmeden istenmesi çiftçiyi zora sokmaktadır. Çiftçileri tarıma küstürmemek için alınan peşinat ve taksitleri hasat döneminden sonraya ödenmesi yönünde bir kolaylık sağlamayı düşünüyor musunuz?”