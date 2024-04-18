Cebinden düşürdüğü bileziği bulanları arıyor

Elbistan’da bir vatandaş, bozdurmak için kuyumcuya giderken düşürdüğü altın bileziği bulanları arıyor.

Bileziğin bulunma anı bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, bulan kadınların hemen yanı başlarında duran polise teslim etmek yerine bileziği çantaya koydukları da saniye saniye kaydedildi.

Olay, Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Elbistan’da yaşayan Oğuz G., ihtiyaçları nedeniyle eşine ait bir altın bileziği bozdurmak istedi. Bileziği cebine koyarak kuyumcunun yolunu tuttu. Mevlana Caddesi üzerindeki marketin önüne geldiğinde telefonunu çıkaran Oğuz G., bu sırada cebindeki bileziği de yola düşürdü. Bileziği düşürdüğünden habersiz şekilde yoluna devam eden Oğuz G., kuyumcuya girdiğinde bileziğin olmadığını fark etti. Büyük şok yaşayan Oğuz G., en son elini cebine attığı noktaya doğru hızla geri gitti. Uzun süre arasa da bilezikten hiçbir ize rastlamadı.

Bileziği, marketin önünde düşürmüş olabileceğini düşünen vatanda, işyerinin güvenlik kameralarını izlediğinde gerçeği anladı. Yola düşen bileziğin, markete gelen 3 kadın tarafından bulunduğunu gören Oğuz G., hemen polise başvurdu. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden yola çıkarak bileziği bulduğu iddia edilen kadınların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bileziği bulduğu iddia edilen kadınların, marketin önünde bekleyen polis otosuna gidip teslim etmek yerine çantalarına attıklarını belirten Oğuz G., “Eşimle küçük bir birikimimiz vardı. Bazı ihtiyaçlarımız için bozdurmak istedik. Yolda telefonumu çıkarırken düşmüş. Araştırma yaparken bileziği bu marketin önünde düşürdüğümü kameralardan gördük. 3 kadın bileziği yerden alıyor. Dakikalarca kendi aralarında ve cep telefonu ile konuştuktan sonra çantalarına koyup marketten alışveriş yapıyorlar. Oysa marketin önünde polis otosu duruyor. Birikimimizi kaybettiğimize mi yanalım, insanların vicdansızlığına mı bilmiyorum” dedi.

Bileziği bulan kadınlara seslenen Oğuz G., “O bilezik, birinin hastane parası, kirası ya da başka bir ihtiyacı için de alınmış olabilirdi. Bulan kişileri, emniyet araştırıyor. Bulanlar eğer vicdan sahibiyse bileziğimizi polise ya da diledikleri bir yere bırakabilirler” ifadelerini kullandı.