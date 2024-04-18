Elbistan’da üreticilere hibe destekli alıç fidanı dağıtıldı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentin tarımındaki üretim desenine katkı sağlamak ve alternatif ürün oluşturmak amacıyla yüzde 50 hibeli aşılı alıç fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ (TAKEP) kapsamında çiftçilere 1 yaşında, aşılı ve tüplü alıç fidanı dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kentte aşılı alıç yetiştiriciliğinin çiftçilerin de talebi ile her geçen yıl arttığına işaret eden Tontuş, bu dönem için 1500’e yakın fidan daha eklendiğini dile getirdi.

Alıç yetiştiriciliğinin, özellikle hububat ve diğer ürünlerin ekimine elverişli olmayan dik ve dağlık arazilerin ekonomiye kazandırılmasındaki önemine değinen Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, “Aşılı alıç bahçeleri kurulması projesi doğrultusunda üreticilerimizden fidan taleplerini almıştık. Bugün de fidanlarımızı dağıtıyoruz. İlçemiz genelinde 1375 adet aşılı alıç fidanı dağıtıyoruz. Fidan bedellerinin yüzde 50’sini üreticilerimiz karşıladı. Kalan yarısı da hibe şeklinde dağıtıldı” dedi.

Aromatik bitki olan alıcın, Elbistan’da önemli bir alternatif ürün olacağını anlatan Tontuş, “Alıçta ekim alanının artmasıyla birlikte hem tarıma elverişsiz arazilerimizi değerlendiriyor hem de üreticimizin ekonomik yönden gelir çeşitliliğine ulaşmasını sağlıyoruz. Personellerimiz de fidanların dikimi ve takibi konusunda üreticilerimizin yanında olacak. El birliği ile Elbistan’ımızı tarım ve hayvancılıkta daha da ileri götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Alıç fidanı desteğinden faydalanan üreticiler ise, emeği geçenlere teşekkür ettiler.