Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kırkım makinesi hibesi

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 5 ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin faydalanacağı kırkım makinesi hibe desteği başvurularının alınmaya başladığını duyurdu.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki koyun-keçi kırkım makinesi hibe programı, Elbistan’da uygulanmayacak. Bununla birlikte Afşin, Göksun, Andırın, Çağlayancerit ve Pazarcık ilçelerindeki küçükbaş hayvan üreticileri destekten yararlanabilecek. Üreticilere, kırkım makinesi alımında yüzde 70 oranında hibe desteği sağlanacak.

Başvurular, ilgili ilçelerdeki tarım ve orman müdürlüklerine yapılabilecek. Son başvuru tarihi ise, 3 Mayıs olarak açıklandı.