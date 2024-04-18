Emniyetin operasyonları sürüyor: 11 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’nün il genelinde düzenlediği operasyon ve çalışmalarda yakalanan 28 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 14 şahıs ile ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 14 şahıs olmak üzere toplam 28 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şahıstan 11’i tutuklandı.

Uygulamalar esnasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 226 sentetik ecza, 14 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 39 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 42 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.