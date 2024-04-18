Vali Ünlüer: “Rezerv alanındaki tüm binalar sağlam da olsa yıkılacak”

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, il merkezindeki rezerv alanlar içerisinde kalan binaların sağlam dahi olsa yıkılacağı yönündeki açıklaması, Elbistan’da da bir türlü sınırları netlik kazanmayan rezerv alandaki sağlam yapıların durumunun ne olacağı sorusunu gündeme getirdi.

Elbistan’da, asrın felaketi sonrasında rezerv alan konusuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 56 hektarlık alanı rezerv alan olarak ilan etmişti. Daha sonra bu alanın kapsamı daraltılmıştı. Depremin üzerinden 14 aydan fazla bir süre geçmesine rağmen Elbistan’daki rezerv alanla ilgili henüz bir çalışma ya da sınırına ilişkin kamuoyuna net bir açıklama yapılmadı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, rezerv alan ve il genelinde süren konutlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ın bir numaralı sorunu olan konut sıkıntısını çözme adına da çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Şehir merkezi için yeni bir plan uygulandığını ve bu plan çerçevesinde belirlenen rezerv alanlar içerisinde kalan binaların sağlam dahi olsa yıkılacağının altını çizen Ünlüer, şöyle devam etti:

“Şimdi iki şekilde konut üretiyoruz. Birincisi; önceden belirlediğimiz rezerv alanlarda şu an itibarıyla, oralarda yaklaşık 41 bin konutumuzun yapımı devam ediyor, bunların 18 bin konutunu da vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize dağıttık ve her ay kura çekerek devam edeceğiz. İkincisi; kentsel tasarım ve kentsel dönüşüm dediğimiz kısımdır. Buralarda özel tasarım yapıyoruz. Birincisi, oranın yapısına göre hem mimarisini hem coğrafi durumunu hem de durumuna özel tasarımlar yapılıyor ve arada birkaç bina da bu tasarımı etkilediği için kaldırılıyor. Yoksa o binalar hasarlı olduğu için değil, o tasarıma uymadığı için yıkılıyor. O da çok sayıda değil. Zaten bunu mimarlarımız ona göre tasarlıyorlar, orada bir problem yok. Çok az sayıda binayı bu şekilde arkadaşlar yıkarak, bu kentsel tasarımın mantığına uygun hale getiriyorlar. Dolayısıyla şehir yeniden tasarlanıyor. Onun için o binaların yıkılması elzem.”

Sağlam olup da rezerv alana girdiği için yıkılacak binalarda yaşayanların mülkiyet haklarının da korunacağına vurgu yapan Vali Mükerrem Ünlüer, “Bizim burada birinci amacımız, mülkiyeti korumak. Bunun imkansız olduğu yerlerde de vatandaşa öneri getiriyoruz. Diyoruz ki; değerini kamulaştırarak parasını veriyoruz ya da rezerv alandan eş değer konut veriyoruz. Burada tamamen vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Bu konuda en ufak bir sıkıntı ya da mağduriyet yaşanmayacaktır. Devlet onlar için vardır, devletin burada amacı; buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, daha sağlam, daha güvenilir, daha dirençli şehirler üretmektir" diye konuştu.