FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-12" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı "Kıskaç-12" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 60 şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün sözde "güncel yapılanması" ve "askeri mahrem yapılanması" içerisinde faaliyette bulunduklarının belirlendiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Şüphelilerin, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları, örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre, yaklaşık 6 milyon lira değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası, çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konulduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."