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MİT’ten DHKP-C sorumlusuna operasyon

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe’yi yakaladı.

MİT’ten DHKP-C sorumlusuna operasyon mask
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’in koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, geçmiş dönemde DHKP-C’nin silahlı eylemlerine katılan Fehmi Oral Meşe yakalandı. Örgüt sorumlularından olan Meşe hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

18 Nis 2024 - 09:47 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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