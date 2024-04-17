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Komandolar dosta güven düşmana korku saldı

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Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan 41’inci Komando Tugay Komutanlığı’ndaki “Komando Tazeleme Eğitimi”nde komandolar, dosta güven düşmana korku saldı.

Komandolar dosta güven düşmana korku saldı mask
Komandolar dosta güven düşmana korku saldı
Komandolar dosta güven düşmana korku saldı
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Balıkesir’de bulunan 19’uncu Komando Tugay Komutanlığı’ndan gelen birlikler, Vize ilçesindeki 41’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda Teröristle Mücadele Harekâtı Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda “Komando Tazeleme Eğitimi” gerçekleştirdi. Komando birliklerinin göz dolduran eğitimine ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Komandolar, adeta dosta güven düşmana korku saldı.

17 Nis 2024 - 22:28 İHA Kirklareli- Asayiş

Mahreç  İha

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