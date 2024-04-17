- Çevre

5 metreyi bulan karda yol açma çalışması

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi’nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor.

5 metreyi bulan karda yol açma çalışması mask
5 metreyi bulan karda yol açma çalışması
5 metreyi bulan karda yol açma çalışması
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Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyorlar.

Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Günlerdir süren çalışmanın yaklaşık bir hafta daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirttiler.

17 Nis 2024 - 22:28 İHA Hakkari- Çevre

Mahreç  İha

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