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YSK, Ordu, Hatay, Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yap...

YSK, Ordu, Hatay, Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti mask
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

# AK Parti, Ardahan, CHP, Hatay, İskenderun, iyi parti, ordu, yerel seçim, YSK

17 Nis 2024 - 19:56 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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