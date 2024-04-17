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Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı

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Kahramanmaraş’ta bahçe kapısının korkuluk demiri ayağına saplanan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı mask
Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı
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Merkez Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi’nde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamak isteyen köpeğin ön bacağına korkuluk demiri saplandı. Köpeğin havlama sesini duyan mahallesi sakinleri 112 Acil Çağrı merkeziden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu demir kesme makinesi ile keserek köpeğin ayağını demir korkuluktan çıkartıp kurtardı.

Bulunduğu yerden kurtarılan köpeğe su ve mama verildi, daha sonra tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

17 Nis 2024 - 16:11 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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