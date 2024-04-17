Deprem konutu alanlarına 72 derslikli okul yatırımı

Elbistan’da kuzey ve doğu proje alanı olarak adlandırılan deprem konutu bölgelerine toplam 72 derslikten oluşan ilk ve ortaokul yapılacak.

Kuzey proje alanına 24’er derslikli ilk ve ortaokul ile doğu proje alanına ise 24 derslikli ilkokul kazandırılacak.

Elbistan’da asrın felaketi sonrasında Karaelbistan ve Taşburun Mahallesi’nde kalıcı konut projesi başlatılmıştı. Doğu ve kuzey proje alanı olarak adlandırılan bölgelerde tamamlanan konutların anahtarları teslim ediliyor. Afetzedeler, yeni yaşamlarına başlayacakları konutlara taşınmayı beklerken buralarda oluşacak okul ihtiyacının karşılanması için Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca düzenlenen 3 ayrı ihale sonuçlandı.

Buna göre, kuzey proje alanı olan Karaelbistan Mahallesi 3-4-5-6 etap bölgesine 24 derslikli ilkokul ve aynı şekilde de 24 derslikli ortaokul yapılacak.

24 derslikli ortaokulun maliyeti, 89 milyon 733 bin lira; ilkokulun ki ise 88 milyon 746 bin lira olacak.

Doğu proje alanı olarak adlandırılan ve 1250 deprem konutunun bulunduğu Taşburun Mahallesi’ne ise 24 derslikli ilkokul yapılacak. Bu okulun maliyeti ise, 93 milyon 695 bin lira olacak.