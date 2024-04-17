- Ekonomi

Bakan Şimşek: “Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor”

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor” dedi.

Bakan Şimşek: “Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor” mask
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açık rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek açıklamasında, “Cari açık şubatta beklentilerin altında gerçekleşti ve geçen yıla göre 5,8 milyar dolar düştü. 2023 yılı mayıs ayı zirvesine göre yıllık 28,3 milyar dolar iyileşme gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş orta vadeli programımızın çalıştığını gösteriyor. Dezenflasyon için uyguladığımız politikaların etkisi ile bu düşüşün önümüzdeki aylarda kademeli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu eğilim yıl sonunda cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in altında gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Cari açıktaki azalma döviz rezervi birikimine destek olurken, makro finansal istikrar kanalıyla da dezenflasyona destek olacak” ifadelerini kullandı.

17 Nis 2024 - 15:46 İHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  İha

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