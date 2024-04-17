Elbistan’da 90 muhtar mazbatasını aldı, işte sıralı liste

Elbistan’a bağlı merkez ve kırsal olmak üzere 93 mahallenin 90'ında mazbatalarını alan muhtarlar, görevlerine resmen başladı. 3 kırsal mahallenin muhtarı ise mazbata için YSK’nın kararını bekliyor.

Elbistan’da, 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde çok sayıda aday muhtarlık için yarıştı. 93 mahallesi olan Elbistan’da, seçimlerin ardından muhtarlıklarda önemli sayıda değişim yaşandı.

İlçe merkezindeki 14 mahallenin 9’unun muhtarı değişti. Muhtarlığı değişen mahalleler, Yunus Emre, Yeşilyurt, Pınarbaşı, Cumhuriyet, Tepebaşı, Battalgazi, Kümbet, Orhangazi ve Esentepe oldu. Kızılcaoba, Güneşli, Bahçelievler, Köprübaşı ve Ceyhan Mahallesi’nde ise mevcut muhtarlar güvenoyu alarak görevlerine devam etti.

Kesinleşen sonuçlara göre; Yunus Emre Mahallesi’nin yeni muhtarı Sami Koca oldu. Pınarbaşı Mahallesi’nde muhtarlık yarışını Yusuf Kurnaz kazandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde Hasan Cihangir göreve geldi. Yeşilyurt Mahallesi’nde seçimin galibi Ali Kılınç oldu. Tepebaşı’nda Tamer Mengeş dönemi başladı. Battalgazi’de ise seçimin galibi Turgay Öztürk oldu. Kümbet’te ise Hakan Güllü yeni muhtar oldu. Orhangazi’nin yeni muhtarı Hasan Dernek oldu. Muhtarı değişen son merkez mahalle olan Esentepe’de Gazi Tolu’nun dönemi başladı.

Köprübaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Cücük, Güneşli Mahallesi Muhtarı Haydar Kamacı, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Turgut Arslan, Ceyhan Mahallesi Muhtarı Erhan Yüksek ve Kızılcaoba Mahallesi Muhtarı Kemal Üstün ise görevlerine devam eden isimler oldu.

Kırsal mahallelerde de muhtarlıklarda değişim yaşandı. Kırsal mahallelerde mazbatalarını alan 76 muhtarın isimleri de şu şekilde sıralandı:

“Ağlıca Mahallesi Hacı Bayram Yıldırım, Akarca Mahallesi Hacı Güneş, Akbayır Mahallesi Kemal Çetin, Akören Mahallesi Hüseyin Gül, Aksakal Mahallesi İbrahim Aktaş, Alembey Mahallesi Adem Kancı, Alkayaoğlu Mahallesi Mulla Temiz, Armutalan Mahallesi Mahzer Bakır, Atmalıkaşanlı Mahallesi Bülent Mutlu, Bakış Mahallesi Doğan Yüksek, Balıkçıl Mahallesi Abdurrahman Meşe, Beştepe Mahallesi Öncü Asef Şahan, Beyyurdu Mahallesi Bülent Özcan, Büyükyapalak Mahallesi Hayrettin Genç, Çalış Mahallesi Mehmet Polat, Çatova Mahallesi Hacı Mehmet Özgişi, Çıtlık Mahallesi Mahmut Yıldız, Çiçek Mahallesi Davut Doğan, Demircilik Mahallesi Ali Ünal, Dervişçimli Mahallesi İbrahim Kaya, Doğan Mahallesi Ercan Ceran, Eldelek Mahallesi Rıfat Güzel, Elmalı Mahallesi Nurettin Yıldırım, Evcihüyük Mahallesi Cuma Yılmaz, Fakıoğlu Mahallesi Celal Kaçmaz, Geçit Mahallesi Ömer Özer, Gökçek Mahallesi Hasan Ötegen, Güblüce Mahallesi Osman Doğan, Gücük Mahallesi Ali Yeşil, Gümüşdöven Mahallesi Ali Kaya, Günaltı Mahallesi Turaç Polat, Gündere Mahallesi Ali Köse, Güvercinlik Mahallesi Hacı Pıçak, Hacıhasanlı Mahallesi Hacı Kale, Hasanalili Mahallesi Mustafa Akgül, Hasankendi Mahallesi Kamil Kul, Horhor Mahallesi Mehmet Bozkurt, İğde Mahallesi Bünyamin Sertaş, İkizpınar Mahallesi Mehmet Çoban, İncecik Mahallesi Hakan Kiremit, Kalaycık Mahallesi Muhittin Özdemir, Kalealtı Mahallesi Recep Türkan, Kangal Mahallesi Ahmet Güler, Kantarma Mahallesi Seyit Bakır, Karaelbistan Mahallesi Albay Gül, Karahasanuşağı Mahallesi Yusuf Alma, Karahüyük Mahallesi Hakan Erdoğan, Karamağara Mahallesi Eyyüb Dağlı, Kavaktepe Mahallesi Recep Çiftçi, Kayageçit Mahallesi Oğuz Sönmez, Keçemağara Mahallesi Selahattin Yıldırım, Kışla Mahallesi Arap Pıçak, Körücek Mahallesi Tacettin Yılmaz, Köseyahya Mahallesi Ali Eroğlu, Köşk Mahallesi Gökhan Erdoğan, Küçükyapalak Mahallesi Hasan Boran, Ovacık Mahallesi Mehmet Demir, Özbek Mahallesi Ali Ekber Ay, Özcanlı Mahallesi Hayri Cimikoğlu, Sarıyatak Mahallesi Veli Doğan, Sevdilli Mahallesi İbrahim Usta, Söğütlü Mahallesi Mustafa Uğur, Sünnet Mahallesi Tekin Gündoğ, Tapkırankale Mahallesi İbrahim Mavi, Tepebaşı Mahallesi (Gücük) Hüseyin Gündağ, Topallı Mahallesi Ahmet Bozkurt, Toprakhisar Mahallesi Süleyman Yıldız, Türkören Mahallesi Mehmet Altun, Uncular Mahallesi Fatih Binbuğa, Uzunpınar Mahallesi Niyazi Sönmez, Yalak Mahallesi Ali Kıraç, Yalıntaş Mahallesi Metin Ürük, Yapılı Mahallesi Zeynel Fırat, Yapılıpınar Mahallesi Gülağa Yıldız, Yapraklı Mahallesi İskender Yılmaz ve Yoğunsöğüt Mahallesi Doğu Sever.”