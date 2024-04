Elbistan OSB’deki yatırımcılara TKDK’nın hibe destekleri anlatıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımcılara IPARD III programındaki hibe desteklerini anlattı.

Genç, et, süt ve meyve sebze işleme sektörlerinde, Elbistan’ın üretimi, istihdamı ve kalkınmasına önemli katkılar sunacak olan yatırımları hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Genç, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş’un da katıldığı toplantıda, IPARD III programı kapsamında sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

TKDK, IPARD III Programı ile hibe vermeye devam ettiğini belirten TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit Genç, “IPARD III programı 2024 yılından itibaren uygulanmaya başladı. Program kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (hayvancılık sektörü), Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (işleme ve pazarlama sektörleri) ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörlerinde yatırımlara hibe desteği sağlanacak.

Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri ve su ürünlerinin işlenmesi, meyve ve sebze işleme-depolama ve yumurta işleme sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara uygun harcama tutarının yüzde 50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

Süt işleme, süt toplama, peynir altı suyu işleme, kırmızı et kesimhaneleri, kırmızı et parçalama, su ürünleri işleme tesisleri, soğuk hava depoları, meyve ve sebze kurutma ve paketleme, sıvı ve toz yumurta işleme sektöründe faaliyet gösteren tesislerin modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik yatırımlara destek verileceği gibi bu sektörlerde gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda destek kapsamındadır” dedi.

Toplantı sonrasında, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı tamamlanan tarımsal alet ve ekipman üretim tesisi ile Karaelbistan mahallesinde yapım süreci devam eden otel inşaatında incelemelerde bulunuldu.