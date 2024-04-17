- Güncel

Başkan Görgel, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentteki ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Başkan Görgel,...

Başkan Görgel, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentteki ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Görgel, göreve başlayan ilçe belediye başkanlarını makamında misafir etti.

İlçe belediye başkanlarını tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Fırat Görgel, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Görgel, “Bugün ilçe belediye başkanlarımızın tamamını Büyükşehir Belediyemizde misafir ederek hep birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimize dair istişarelerde bulunduk. İnşallah ayırmadan, ayrışmadan hep birlikte şehrimize hizmet edecek ve yeni Kahramanmaraş’ın inşası için büyük bir koordinasyon ve özveriyle çalışacağız. El birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu noktada destek ve gayretleri için tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.

# Kahramanmaraş, destek

17 Nis 2024 - 15:28 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL