Başkan Görgel, ilçe belediye başkanlarıyla buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentteki ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Görgel, göreve başlayan ilçe belediye başkanlarını makamında misafir etti.

İlçe belediye başkanlarını tek tek tebrik ederek yeni görevlerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Fırat Görgel, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde de birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Başkan Görgel, “Bugün ilçe belediye başkanlarımızın tamamını Büyükşehir Belediyemizde misafir ederek hep birlikte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimize dair istişarelerde bulunduk. İnşallah ayırmadan, ayrışmadan hep birlikte şehrimize hizmet edecek ve yeni Kahramanmaraş’ın inşası için büyük bir koordinasyon ve özveriyle çalışacağız. El birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı eskisinden çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu noktada destek ve gayretleri için tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim muvaffak eylesin” ifadelerini kullandı.