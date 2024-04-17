Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor

Jeolojik devirlere ait olduğu bilinen Keban Gümüşkaya Mağarası, dik dağ yamacında ve dik kayalıklardan oluşurken mağaranın geçmişi henüz resmi kaynaklara göre bilinmiyor. Yöre halkı tarafından "Keban Sarkıt Dikit Mağarası” olarak da bilinen, Elazığ Valiliği tarafından “Keban Gümüşkaya Mağarası” olarak adlandırılan mağarada doğanın milyonlarca yıl sabırla işleyerek oluşturduğu damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar, dikitler gibi oluşumlar bulunuyor.

Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, milyonlarca yıllık el değmemiş doğallığını koruyor. Mağarada bulunan bazı oluşumlar insan figürünü andırıyor.