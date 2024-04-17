- Çevre

Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor

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Elazığ’ın Keban ilçesinde yer alan ve yaklaşık 200 metre derinliği ile 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen Keban Gümüşkaya Mağarasında bulunan milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor.

Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor mask
Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor
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Jeolojik devirlere ait olduğu bilinen Keban Gümüşkaya Mağarası, dik dağ yamacında ve dik kayalıklardan oluşurken mağaranın geçmişi henüz resmi kaynaklara göre bilinmiyor. Yöre halkı tarafından "Keban Sarkıt Dikit Mağarası” olarak da bilinen, Elazığ Valiliği tarafından “Keban Gümüşkaya Mağarası” olarak adlandırılan mağarada doğanın milyonlarca yıl sabırla işleyerek oluşturduğu damla ve akma taşlar, perde ve normal sarkıtlar, dikitler gibi oluşumlar bulunuyor.

Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor

Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor

Elazığ’da insan figürünü andıran milyonlarca yıllık oluşumlar hayranlık oluşturuyor

Dağın eteğindeki dik kayalıklardan zorlu tırmanışın ardından ulaşılan mağara, milyonlarca yıllık el değmemiş doğallığını koruyor. Mağarada bulunan bazı oluşumlar insan figürünü andırıyor.

17 Nis 2024 - 14:19 İHA Elaziğ- Çevre

Mahreç  İha

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