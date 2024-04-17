Önce eşini vurdu, sonra yaşamına son verdi

Elbistanlı kafe işletmecisi kocanın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini vurup aynı silahla yaşamına son verdiği iddia edildi.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; ilçede kafe işletmeciliği yapan Elbistanlı 37 yaşındaki Seyda Mert Boynueğri ile eşi Emine Boynueğri (34) arasında, Dayızade Mehmet Efendi Caddesi üzerindeki Dr. Ali Zulkadiroğlu Apartmanı’nın 3.katındaki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonunda cinnet getiren koca Seyda Mert Boynueğri, silahla eşine ateş etti. Ardından da aynı silahı kendisine doğrultarak tetiğe bastı. Silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil İmdat Hattı’na bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Seyda Mert Boynueğri ve Emine Boynueğri’nin cenazeleri, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Elbistan’a getirilerek defnedildi. Çiftin, 2 de çocuklarının bulunduğu belirtildi.