Nurhak, kasası dolu tek belediye oldu

Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, belediyenin borç-alacak ve kasasındaki nakit durumunu açıkladı.

Başkan Bozan; kasasındaki para ve alacaktan borçlar düşüldüğünde 1 milyon 500 bin liraya yakın nakit varlığı olan Nurhak Belediyesi’nin, bu durumuyla Kahramanmaraş’ta tek olduğunu vurguladı.

31 Mart’taki seçimleri kazanarak ikinci dönemine başlayan Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, belediyenin borç-alacak durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Bozan, Nurhak Belediyesi’nin ekonomik yönden borçsuz, tasasız ve tıkır tıkır işleyen nadir belediyelerden biri olduğunun altını çizdi.

Nurhak Belediyesi’nin kasasında dövizlerle birlikte toplam 11 milyon 160 bin TL’sinin bulunduğunu hatırlatan Başkan İlhami Bozan, 4 milyon 203 bin lira da alacaklarının olduğunu söyledi.

Buna karşılık ise piyasaya 235 bin TL, vergi dairesine 1 milyon 563 bin TL, SGK 2 milyon 674 bin TL, ve yapılandırılan SGK borcu 9 milyon 447 bin TL olmak üzere toplamda 13 milyon 921 bin lira borçlarının olduğunu belirten Başkan Bozan, “Değerli dostlar Türkiye'de devralınan belediyeler enkaz içinde. Nurhak Belediyesi halkına karşı sorumluluk bilinciyle kasasında para olan; çevrede; tek belediye. Borçlar yapılandırılmış SGK, emekli sandığı borçları. Piyasaya neredeyse sıfır borç. Bölgenin ödemelerde sıkıntısı olmayan tek belediyesi. İncelemeler MHP’li ve CHP’li meclis üyeleri ile birlikte yapılmaktadır. Var olsun halkımız” ifadelerini kullandı.