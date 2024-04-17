50 yıldır el emeği göz nuru yorganları nakış nakış işliyor

Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde Osmanlı döneminden kalma sırıklı yorgan yapan Ali Kösesakal, model model, çeşit çeşit, renk renk yorganları işleyerek mesleğini devam ettiriyor.

Mesleğini severek yaptığını söyleyen Kösesakal, "Ben yorgancılığa çıraklık, kalfalık ve ustalık olmak üzere tam 50 yıldır devam ediyorum. 9 yaşında bu mesleğe adım attım. Şu anda usta olarak devam ediyorum. Ben bu mesleğimi severek ve isteyerek yapıyorum. Çok şükür rızkımız bu işteymiş. Ben şu an 61 yaşındayım. Benden başka bu işi yapabilecek kimse yok tek üzüldüğüm nokta bu. Hangi meslekten olursa olsun bu tür mesleklere geldiğinde çıraklıktan başlayacak. Daha sonra usta olacak" dedi.

Yorganların hepsinde çok büyük bir emek olduğunu anlatan Kösesakal, "Buraya geliyorlar, beğeniyorlar, desenlerine bakıyorlar renklerine bakıyorlar istedikleri şekilde alıyorlar. Düğmeli, ilikli olan yorganlar daha kullanışlı yorganlar. Kolay yıkanabilen ürünler. İstedikleri modelleri sipariş verebilirler. İster malzemesini kendisi getirecek, isterlerse de biz burada yapıyoruz ve kendilerine teslim ediyoruz" ifadesini kullandı.