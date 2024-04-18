18 Nis 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

MAL ALIMI İHALE İLANI

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EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 310S/310H malzemeden üre...

MAL ALIMI İHALE İLANI mask
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EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 310S/310H malzemeden üretilmiş dikişsiz çelik boru alımı işi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası               : 2024/488208

1-İdarenin;

a)Adresi                                   : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası     : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82

c)Elektronik posta adresi         : aras.ramazan@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a)Niteliği, türü ve miktarı        : Mal alımı- dikişsiz çelik boru -204 metre

b) Teslim edileceği yer           : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ                                                 

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer                                      :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ    

b) Tarihi ve saat                     : 03/05/2024 Cuma günü saat 10:00

4-İhale dökümanı                  : (Dosya  No: AEBS 2024/25)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil)  karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 03/05/2024 Cuma günü saat 10:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere https://euas.gov.tr ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

# #ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02017677

18 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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