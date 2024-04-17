Malatya'da deprem hareketliliği sürüyor: 4,3'le sallandı

Malatya'da, son günlerde artan deprem hareketliliği sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığı, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 9,28 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden sonra herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Vali Yazıcı, "Malatya. Battalgazi ilçemizde yaşanılan 4,3 büyüklüğündeki depremde kurumlarımıza ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.