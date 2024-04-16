- Asayiş

2 akrep yiyen şahıs öldü

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Kayseri’de 2 akrep yiyen bir kişi yolcu otobüsünde fenalaşınca Samsun’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 akrep yiyen şahıs öldü mask
2 akrep yiyen şahıs öldü
2 akrep yiyen şahıs öldü
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde ikamet eden Bilal Yiğit (56), girdiği bunalım sonucu 2 akrep yedi. Yolcu otobüsüyle Artvin’e giden Bilal Yiğit, Samsun’un Havza ilçesinde seyir halindeki otobüsün içinde fenalaştı. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit, ’köyünde ölmek için 2 akrep yediğini’ söyledi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bilal Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bilal Yiğit’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

16 Nis 2024 - 21:11 İHA Samsun- Asayiş

Mahreç  İha

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