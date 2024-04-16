Elbistan’da Suriyelilere ait işyerlerindeki Arapça tabelalar kaldırılıyor

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün talimatıyla kentte Suriyeli sığınmacılara ait işyerlerindeki Arapça tabelalar, yazılar ve kartvizitlerin kaldırılmasına yönelik denetimler başlatıldı.

Elbistan’da, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ün talimatı doğrultusunda Suriyeli esnafların işlettiği işyerlerine yönelik kapsamlı denetim yapıldı. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelleri, kent genelinde Suriyelilere ait işyerlerinde Arapça tabela, kartvizit ve fiyat listelerini kontrol etti. Zabıta ekipleri, Arapça tabelalara, fiyat etiketleri ve kartvizit kullanımına müsaade edilmeyeceğini belirterek Suriyelileri uyardı. Arapça tabelaların kaldırılmasıyla ilgili denetimlerin de süreceği belirtildi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, söz konusu çalışmayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Zabıta ekiplerimiz şehir genelinde yapmış olduğu çalışmalarla, yabancı uyruklu kişilerin iş yerlerinde ruhsat, hijyen denetimi ile birlikte Arapça yazılı tabelalar, fiyat listeleri ve kartvizitlerin kaldırılması ile alakalı çalışma gerçekleştirdi” dedi.