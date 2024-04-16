Kamyon ve otomobile arkadan çarptı: 3 yaralı

Göksun- Kahramanmaraş kara yolunda direksiyonunda 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün bulunduğu aracın, tünel içerisinde ilerleyen kamyon ve onu sollayan otomobile arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edebiyat Yolu’nun Rasim Özdenören Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksun’dan Kahramanmaraş’a doğru seyir halinde olan İ.E.(17) idaresindeki 46 NY 737 plakalı otomobil, aynı istikamette sağ şeritteki C.K.’nın 46 AGF 351 plakalı kamyon ve onu kamyonu sollamakta olan 25 ACJ 351 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden İ.E. ile sürücüleri alkolsüz olup, 46 NY 737 plaka sayılı araç sürücüsü İ. E. İle aynı araçtaki N.E. ve çarptığı otomobildeki D.D. adlı yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza mahallinde çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra kentte hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.