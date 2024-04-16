Jandarmanın şok uygulamasında 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Elbistan’da, jandarma ekiplerinin icra ettiği şok uygulamada 2 şahsın üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı; Merkez Karakol Komutanlığı, KOM-Trafik ve JASAT ekipleri, farklı araçlardaki 2 şahsın ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, şahısların kullandığı araçların plakasını belirleyerek ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde şok uygulama için kontrol noktası oluşturdu.

Ekipler, durdurdukları ilk otomobilin sürücüsü D.K.’nın üst aramasında marka ve seri numarası silinmiş 1 ruhsatsız tabanca ile silaha ait şarjör ile 15 fişek ele geçirdi.

Plakası belirlenen diğer araç ise yaklaşık 20 dakika sonra kontrol noktasına geldi. Araç sürücüsü Ü.G.’nin üst aramasını yapan jandarma ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör ve 15 fişek ele geçirdi.

Silahlara ve fişeklere el konulurken şahıslar hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçundan adli tahkikata başlandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın her türlü suç ve suçluyla mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.