Ramazan Bayramı tatili boyunca 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi. Bayram tatilinde sağlık hizmeti veren arkadaşlarıma teşekkürlerimi, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.