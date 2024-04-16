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Ramazan Bayramı tatili boyunca 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi" dedi.

Ramazan Bayramı tatili boyunca 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi mask
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9 günlük bayram tatili boyunca hastanelerimizde 5 milyon 148 bin 676 acil servis hizmeti verildi. 112 Acil ambulanslarıyla 173 bin 174 vakaya müdahale edildi. Bayram tatilinde sağlık hizmeti veren arkadaşlarıma teşekkürlerimi, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

16 Nis 2024 - 18:10 İHA Ankara- Sağlık

Mahreç  İha

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